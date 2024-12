V kmečki iniciativi nasprotujejo dogovoru EU z Mercosurjem

Ljubljana, 9. decembra - V Združenju slovenske kmečke iniciative nasprotujejo dogovoru o prostotrgovinskem sporazumu med EU in skupino južnoameriških držav Mercosur in pozivajo slovensko vlado, naj bo proti sporazumu. Svoje nasprotovanje bo iniciativa pokazala danes popoldne, ko bodo člani na več lokacijah v Sloveniji zakurili simbolični ogenj, so napovedali.