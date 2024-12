TI Slovenia: Za uspešen boj proti korupciji pomembno spoštovanje mehanizmov in institucij

Ljubljana, 9. decembra - Za uspešen boj proti korupciji je izredno pomembno spoštovanje mehanizmov za preprečevanje, odkrivanje in pregon korupcije ter pristojnih institucij, so ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji izpostavili pri društvu Transparency International (TI) Slovenia. Poudarili so odgovornost nosilcev oblasti, ki s svojim ravnanjem postavljajo standarde.