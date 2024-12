Pri Sloartu z dražbo vrhunskih del slovenske umetnosti srednje zadovoljni

Ljubljana, 9. decembra - V Galeriji in dražbeni hiši Sloart so z rezultatom sobotne dražbe, na kateri so ponudili 38 izbranih umetnin najpomembnejših slovenskih avtorjev iz obdobja ekspresionizma, impresionizma ter modernizma, srednje zadovoljni. Prodali so jih deset v skupni vrednosti približno 179.000 evrov.