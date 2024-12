Vodenje Piratske stranke prevzel Feratović

Ljubljana, 9. decembra - Člani zunajparlamentarne Piratske stranke so na sobotnem volilnem kongresu izvolili novo vodstvo, so sporočili iz stranke. Vajeti stranke je izmed treh kandidatov, ki so se potegovali za predsedniško funkcijo, prevzel dosedanji sekretar stranke in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović. Na čelu stranke je tako nasledil Boštjana Tavčarja.