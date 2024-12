V Žalcu dobili novo nogometno igrišče z umetno travo

Žalec, 9. decembra - V športnem centru Žalec so danes odprli novo nogometno igrišče z umetno travo in razsvetljavo. Vrednost del je znašala skoraj 558.000 evrov, od tega je gospodarsko ministrstvo prispevalo 250.000 evrov, Fundacija za šport 75.000 evrov ter Nogometna zveza Slovenije 20.000 evrov, so danes sporočili z žalske občine.