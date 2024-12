V javni razpravi predlog novele zakona o splošnem upravnem postopku

Ljubljana, 9. decembra - Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o splošnem upravnem postopku. Pripombe je mogoče podati do 10. januarja. Cilj novele je med drugim skrajšanje časa od vložitve vloge do dokončnosti upravnega akta oziroma zaključka upravnega postopka, so v obrazložitvi zapisali na ministrstvu.