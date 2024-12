Fifa v sredo potrjuje SP 2030 in 2034

Ljubljana, 9. decembra - Mednarodna nogometna zveza Fifa bo v sredo na virtualnem kongresu glasovala o prirediteljih svetovnih prvenstev 2030 in 2034. Kandidati za oba mundiala so znani in jih bo krovna zveza v sredo zgolj uradno potrdila kot organizatorje. To naj bi namesto s klasičnim glasovanjem članice Fife opravile kar z aplavzom.