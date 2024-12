68 Silvestrov in 23 Silvester bo praznovalo na silvestrovo

Ljubljana, 9. decembra - Med prebivalci, rojenimi decembra, so pogostejša imena Silvester, Silvo, Štefan, Miklavž in Nikolaj med moškimi ter Silvestra, Štefanija, Štefka, Silva, Nikolaja, Silvija in Štefica med ženskami. Vsaj petina teh, ki so na začetku leta 2024 prebivali v Sloveniji, je bilo namreč rojenih v decembru, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs).