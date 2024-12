Raziskava: Med mladimi priljubljena predvsem darila v obliki doživetij

Ljubljana, 14. decembra - Številni mladi Evropejci so prepričani, da se najboljša darila ne poklanjajo več v škatlah, je pokazala raziskava ponudnika kartičnih plačil Mastercard. Skoraj dve tretjini (63 odstotkov) mladih od 18 do 24 let tako letos povečuje svojo porabo za doživetja, med drugim za potovanja, koncerte in obiske restavracij.