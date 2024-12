Naraslo število žrtev eksplozije stanovanjske stavbe v Haagu

Haag, 9. decembra - Številno smrtnih žrtev sobotne eksplozije in požara v stanovanjski stavbi v nizozemskem Haagu je naraslo na šest, so danes sporočile lokalne oblasti. Med žrtvami je tudi najstnica. Kraj nesreče je danes obiskal kraljevi par, ki je žrtvam in svojcem izrekel sožalje.