Prihodnost Sirije v rokah razdrobljenih uporniških skupin

Damask, 9. decembra - Svetovni voditelji po odstavitvi predsednika Bašarja al Asada upajo na stabilno prihodnost Sirije. Ta bo odvisna predvsem od uporniških skupin, ki so tokrat delovale enotno z enim skupnim ciljem, vendar so v svojem bistvu razdrobljena mešanica skupin z nasprotujočimi si ideologijami in dolgoročnimi ambicijami.