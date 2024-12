Iz sveta pozivi k oblikovanju vključujoče vlade v Siriji

Ankara/Pariz/Peking, 9. decembra - Po padcu režima sirskega predsednika Bašarja al Asada, ki ga je sprožil pohod upornikov na Damask, se vrstijo pozivi k mirni tranziciji in oblikovanju vključujoče vlade v Siriji, k čemur so danes pozvali v Ankari in Parizu. Kitajska pa se zavzema za vzpostavitev stabilnosti v državi, ki jo je v zadnjih 13 letih pretresala državljanska vojna.