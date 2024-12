Računsko sodišče že 30 let bdi nad potmi javnega denarja

Brdo pri Kranju, 9. decembra - Računsko sodišče te dni praznuje 30 let delovanja. V vsem tem času je dosledno uresničevalo svoje poslanstvo in s tem podpiralo enega od temeljev pravne države, je danes na slovesnosti na Brdu pri Kranju povedala njegova predsednica Jana Ahčin. Zagotovila je, da bodo vrednotam neodvisnosti, objektivnosti in učinkovitosti sledili še naprej.