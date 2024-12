Trubarjevo priznanje portalu Kamra in centru za konserviranje arhivskega gradiva

Ljubljana, 9. decembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo v sredo podelili Trubarjeva priznanja za leto 2024. Letos bosta priznanje prejela regijski Portal Kamra, ki ga upravlja Osrednja knjižnica Celje, ter Center za konserviranje in restavriranje arhivskega gradiva, ki je bil leta 1980 priključen današnjemu Arhivu Republike Slovenije, so sporočili iz NUK.