V Velenju razstava o 75-letnem delovanju tamkajšnjega kina

Velenje, 9. decembra - Na razstavišču Knjižnice Velenje je do 9. januarja 2025 na ogled razstava 75 let Kina Velenje. Zgodba edine velenjskega kina je pestra, bogata, dinamična, zanimiva in filmska. Kratka pregledna razstava obiskovalcu po besedah sodelavca kina Petra Groznika - Peča približa različna obdobja in odstre ključne prelomnice v zgodovini velenjska kina.