Nujno sporočilo uredništvom - spremembe v programu obiska predsednika predstavniškega doma Maroka

Ljubljana, 9. decembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se bo ob 11.30 v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 sestala s predsednikom predstavniškega doma Maroka Rachidom Talbijem El Alamijem (in NE ob 10. uri, kot so prvotno napovedali), so sporočili z DZ.