Unicef v luči dogajanja v Siriji poziva k zaščiti otrok

New York, 9. decembra - Pri Skladu ZN za otroke (Unicef) so v luči hitro spreminjajočih se razmer v Siriji, kjer so uporniki strmoglavili režim Bašarja al Asada, danes opozorili na vpliv, ki ga ima konflikt na otroke. Pozvali so k izogibanju nasilju in zaščiti pravic vseh Sircev, zlasti otrok, med katerimi jih je bilo v zadnjih dveh tednih ofenzive ubitih najmanj 80.