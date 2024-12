V UKM cikel domoznanskega filma s spominom na Zorana Bilodjeriča

Maribor, 9. decembra - V Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM) bo do 20. decembra na ogled deset dokumentarnih filmskih pripovedi o zgodovini, osebnostih in fenomenih lokalnega okolja. Cikel domoznanskega filma Domofilm je letos posvečen deseti obletnici smrti mariborskega novinarja, urednika, scenarista, režiserja in snemalca Zorana Bilodjeriča.