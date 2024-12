Hiša Najstarejše trte s prenovljeno notranjostjo

Maribor, 9. decembra - V Mariboru so zaključili prenovo notranjosti Hiše Najstarejše trte na Lentu. S ciljem izboljšanja obiskovalčeve izkušnje in večjega poudarka na vinih je med drugim dobila hlajeno trgovino, dolgo mizo za degustacije in vrsto digitalnih vsebin. Uradno odprtje bo v drugi polovici decembra, je danes povedal direktor zavoda za turizem Jure Struc.