Nestabilne razmere na Bližnjem vzhodu podražile nafto

Singapur, 9. decembra - Surova nafta se je v današnjem trgovanju podražila, potem ko so sirski uporniki v nedeljo zavzeli Damask in strmoglavili režim predsednika Bašarja al Asada, s čimer so razmere na Bližnjem vzhodu postale še bolj negotove. Kot poroča Reuters, so podražitev omejili slabši obeti glede povpraševanja po tekočem zlatu v prihodnjem letu.