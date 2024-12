Tajvan po okrepljeni kitajski dejavnosti v stanju visoke pripravljenosti

Taipei, 9. decembra - Tajvanska vojska je dvignila stanje pripravljenosti in začela vojaške vaje v odziv na omejitve zračnega prostora, ki jih je ob svoji obali uvedla Kitajska. Obenem so oblasti Tajvana v vodah okrog otoka zaznale kitajske vojaške ladje in plovila obalne straže, poroča francoska tiskovna agencija AFP.