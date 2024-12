O razmerah v Siriji danes Varnostni svet ZN

Damask/New York, 9. decembra - Potem ko so sirski uporniki v nedeljo zavzeli Damask in strmoglavili predsednika Bašarja al Asada, se bo danes na zahtevo Rusije, kamor se je zatekel Asad, za zaprtimi vrati sestal Varnostni svet ZN. Uporniki so razglasili začetek nove dobe za Sirijo po 50 letih režima Bašarja al Asada in njegovega očeta Hafeza.