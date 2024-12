Francozinje in Madžarke prve polfinalistke rokometnega EP

Debrecen, 8. decembra - Francoske in madžarske rokometašice so se po današnjih zmagah že uvrstile v polfinale evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Madžarska je bila v tretjem krogu glavnega dela v Debrecenu boljša od Romunije s 37:29, Francija pa od Švedske z 31:27.