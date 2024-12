Berlin, 8. decembra - Nogometaši Wolfsburga so v tekmi 13. kroga nemške lige po preobratu s 4:3 premagali Mainz in so zdaj na lestvici točkovno (21) izenačeni z Borussio Dortmund. Po 13 krogih ima vodilni Bayern, edina še neporažena ekipa lige, 33 točk.