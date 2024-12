Večer o padcu znanja šolskih otrok (9. 12.)

Maribor, 8. decembra - Franja Žišt v uvodniku Od Marije Terezije do padca znanja piše o rezultatih zadnje mednarodne primerjave v znanju učencev. Avtorica izpostavlja, da so slovenski osnovnošolci pri matematični in naravoslovni pismenosti še vedno nad povprečjem. Kljub temu meni, da tako stanje v šolstvu kot znanje otrok ni idealno in terja sistemske spremembe.