Zaradi burje zaprt predor Kastelec, na Vipavskem močni sunki

Ljubljana, 8. decembra - Na Primorskem piha močna burja, najmočnejše sunke so izmerili v Vipavski dolini, in sicer do 130 kilometrov na uro. Na Arsu, kjer so zaradi vetra izdali opozorilo, pričakujejo, da se bo burja v naslednjih urah še okrepila. Zaradi burje je na primorski avtocesti zaprt tudi predor Kastelec v smeri proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.