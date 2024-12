V Damask prispel vodja upornikov

Damask, 8. decembra - Uporniške sile, ki so davi prevzele oblast v Siriji, so sporočile, da je v Damask prispel vodja uporniške skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS) Abu Mohamed Al Džolani. V sporočilu na Telegramu so ga navedli z njegovim pravim imenom Ahmed al Šara. Na posnetku kleči na polju in spušča glavo k tlom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.