Države pozivajo k mirni spremembi oblasti v Siriji, svarila pred IS

Doha, 8. decembra - Turški zunanji minister Hakan Fidan je po strmoglavljenju režima v Siriji dejal, da bi morali mednarodni in regionalni akterji zagotoviti miren prenos oblasti v državi, milijoni sirskih beguncev pa da se lahko vrnejo v domovino. K mirni spremembi oblasti med drugim pozivajo tudi Francija, Nemčija in Velika Britanija. Svarijo pred krepitvijo IS.