Dva mrtva in opozorila zaradi neurja v Veliki Britaniji

London, 8. decembra - Na britanskem otočju že drugi dan divja neurje Darragh, ki je terjalo dve smrtni žrtvi. Za velike dele Anglije in Walesa velja rumeno opozorilo za nevarne vremenske razmere. Tam pričakujejo hitrost vetra od 56 do 72 kilometrov na uro, na obalah pa tudi do 113 kilometrov na uro, poroča nemška tiskovna agencija dpa.