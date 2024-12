Sirska državna televizija razglasila padec Asadovega režima

Damask, 8. decembra - Sirska državna televizija je danes objavila sporočilo o padcu režima predsednika Bašarja al Asada. "Zmaga velike sirske revolucije in padec zločinskega Asadovega režima," je po navedbah agencije AFP pisalo v celozaslonskem sporočilu. Uporniki so zasedli predsedniško palačo in napovedali pogovore z mednarodno skupnostjo.