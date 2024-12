Sirski uporniki napredovali tudi na severovzhodu države

Damask, 8. decembra - Sirski uporniki so danes sočasno z zavzetjem glavnega mesta Damask napredovali tudi na severovzhodu države. V nagovoru na sirski državni televiziji so sporočili, da so zavzeli območja zahodno od ključnega mesta Deir al Zur, ki so bila doslej pod nadzorom sirskih vladnih sil in zavezniških milic.