Veljati začel novi zakon o detektivski dejavnosti

Ljubljana, 8. decembra - Z današnjim dnem začenja veljati novi zakon o detektivski dejavnosti, ki krepi delovanje detektivske dejavnosti, povečuje zaščito pravic strank in zagotavlja večjo transparentnost in odgovornost. Gre za celovito prenovo zakona po več kot desetletju; prejšnji zakon je bil sprejet leta 2011, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.