Kopitar jubilej proslavil z asistenco

Los Angeles, 8. decembra - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je odigral 1400. tekmo v severnoameriški hokejski ligi NHL in 700. na domačem igrišču. Jubilej je proslavil z zmago svoje ekipe, Los Angeles Kings, ki je s 4:1 ugnala Minnesoto, in s svojo 815. podajo v karieri, z njo je na 31. mestu najboljših podajalcev vseh časov prehitel Gilberta Perreaulta.