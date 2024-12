Ljubljana, 7. decembra - Odojkarji ACH Volleyja so tudi na 12. tekmi 1. DOL Sportklub slavili s 3:0 v nizih, tokrat so bili varovanci Matjaža Hafnerja v gosteh boljši od i-Venta Maribora. Prvi izzivalci ostajajo Kanalci, ki so s 3:0 doma ugnali Merkur Triglav iz Kranja.