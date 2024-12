Ljubljana, 7. decembra - V prvi odbojkarski ligi Sportklub za ženske sta se zmag veselili favorizirani ekipi Calcita Volleyja in OTP banke Branika. Prve so po zahtevnih treh nizih ugnale ekipo SIP Šempeter, medtem ko so Mariborčanke potrebovale odločilni niz proti Luki Koper.