Arso za Primorsko izdal oranžno opozorilo zaradi burje

Ljubljana, 8. decembra - Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi močne burje, katere najmočnejši sunki bodo od danes dopoldne do ponedeljka popoldne na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro, za to območje izdala oranžno opozorilo. Občasne padavine, deloma dež, deloma sneg, se bodo razširile nad večji del države, meja sneženja se bo zvečer spustila do nižin.