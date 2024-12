City le do remija, Darragh odnesel Merseyside derbi

London/Liverpool, 7. decembra - Nogometaši Manchester Cityja so v 15. krogu angleškega prvenstva remizirali v Londonu pri Crystal Palaceu (2:2) in za vrhom lestvice zaostajajo za osem točk. Danes bi moral biti na sporedu Merseyside derbi med Evertonom in vodilnim Liverpoolom, a so ga zaradi neurja Darragh prestavili za nedoločen čas.