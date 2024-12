Eksplozija v stanovanjski stavbi v Haagu zahtevala najmanj štiri življenja

Haag, 7. decembra - V današnji eksploziji in požaru v stanovanjski zgradbi v nizozemskem Haagu so po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti umrli najmanj štirje ljudje. So pa izpod ruševin trinadstropni stavbe pozno popoldne potegnili tudi enega preživelega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.