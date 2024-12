Slovenke, Danke in Norvežanke zmagale na Dunaju

Dunaj, 7. decembra - V drugem krogu glavnega dela evropskega prvenstva v ženskem rokometu na Madžarskem ter v Avstriji in Švici so v dunajski skupini 1 zmagale Slovenke, Danke in Norvežanke. Slovenke so na prvi tekmi premagale Švicarke s 34:25, Danke na drugi Nemke s 30:22, Norvežanke pa na tretji Nizozemke z 31:21.