Preiskovalni sodnik zoper osumljene za umor na Brdu v Ljubljani odredil sodno pridržanje

Ljubljana, 7. decembra - Preiskovalni sodnik je zoper tri osumljene za nedavni umor na Brdu v Ljubljani odredil sodno pridržanje, so sporočili z GPU. K preiskovalnemu sodniku so jih popoldne privedli preiskovalci NPU, ki sumijo, da je storilcev več. V hišnih preiskavah so zasegli večje količine droge in več kosov strelnega orožja, je dejal direktor NPU Darko Muženič.