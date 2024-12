Iran, Turčija in Rusija za začetek političnega dialoga med sirsko vlado in uporniki

Doha, 7. decembra - Zunanji ministri Irana, Turčije in Rusije so se danes sestali v katarski prestolnici na pogovorih o Siriji. Na srečanju so pozvali k začetku političnega dialoga med sirsko vlado in uporniki, potem ko so uporniške sile z bliskovito ofenzivo zavzele dele države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.