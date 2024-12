Pirc Musar: Klic in poslanstvo vojaške uniforme nosita v svojem bistvu najplemenitejše družbene vrednote

Brdo pri Kranju, 7. decembra - Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je na slovesnosti ob podelitvi činov 36. generaciji šole za častnike na Brdu pri Kranju poudarila, da klic in poslanstvo vojaške uniforme nosita v svojem bistvu najplemenitejše družbene vrednote, kot so mir, spoštovanje človekovih pravic, tovarištvo in ljubezen do domovine.