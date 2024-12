Po eksploziji v stanovanjski stavbi v Haagu najmanj štirje poškodovani

Haag, 7. decembra - Po požaru in eksploziji se je danes v Haagu delno zrušila trinadstropna stanovanjska stavba nedaleč od središča mesta. V nesreči so bili po navedbah tamkajšnjih gasilcev poškodovani najmanj štirje ljudje. Koliko je še pogrešanih in kaj je povzročilo eksplozijo, še ni znano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.