Washingtonu veliki derbi vzhoda, še naprej vodi Minnesota

Toronto, 7. decembra - Hokejisti moštva Washington Capitals so ponoči v Torontu dobili derbi vodilnih ekip atlantske in metropolitanske skupine s 3:1 in potrdili prvo mesto v konferenci. Še vedno je v vodstvu v ligi in na zahodu Minnesota, ki ima po zmagi v Anaheimu s 5:1 spet dve točki prednosti pred Washingtonom in New Jersey Devils.