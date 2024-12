Izboljšanje obetov za bonitetno oceno Slovenije

Ljubljana, 7. decembra - Agenciji Standard & Poor's (S&P) in Morningstar DBRS (MDBRS) sta v petek potrdili bonitetni oceni Slovenije. Agencija S&P jo je ohranila pri AA-, agencija MDBRS pa pri A+. Obe agenciji sta pri tem izboljšali obete iz stabilnih v pozitivne. Hkrati je oceno za Slovenijo potrdila še agencija Scope Ratings, in sicer pri A, obeti pa so stabilni.