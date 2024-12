Newyorški borzni indeksi sklenili neenoten teden

New York, 7. decembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili neenoten trgovalni teden, pri čemer sta S&P 500 in Nasdaq dosegla novi rekordni vrednosti, Dow Jones pa je rahlo nazadoval. Zadnji dan trgovanja je odmevalo poročilo ministrstva za delo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v novembru.