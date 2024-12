Slovenija in Gvajana sklicali neformalno srečanje Varnostnega sveta ZN o invalidih v oboroženih spopadih

New York, 7. decembra - Stalni misiji Slovenije in Gvajane pri ZN sta s podporo misij Poljske in Velike Britanije v petek sklicali neformalno zasedanje Varnostnega sveta ZN o invalidih v oboroženih spopadih. Zasedanje sta sklicali ob peti obletnici resolucije na to temo in ob mednarodnem dnevu invalidov.