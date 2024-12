V Pivki slikar Vatovec s pomenom skrivanja

Pivka, 7. decembra - V galeriji Hiša kulture v Pivki so v petek zvečer odprli slikarsko razstavo Skrivalnice, na kateri Jaka Vatovec predstavlja najnovejše slike različnih formatov, ki tematizirajo skrivanje, prikrivanje oziroma zakrivanje v različnih oblikah in kontekstih. Razstava, ki jo je kurirala vodja galerije Mojca Grmek, bo na ogled do 27. decembra.