Delo o poslovnih trendih v letu 2025 (7. 12.)

Ljubljana, 6. decembra - Nejc Gole v komentarju Kako sladko bo naše življenje piše o poslovnih trendih v letu 2025. Avtor poudarja, da so cene dobrin in storitev odvisne od neštetih dejavnikov, ki so pogosto nepredvidljivi. Hkrati meni, da se politični odločevalci na domačem in evropskem političnem parketu pogosto ne zavedajo vpliva, ki ga imajo na gospodarstvo.