Francozinje in Madžarke zanesljive, Romunke presenetile Švedinje

Debrecen, 6. decembra - Francoske in madžarske rokometašice so na tekmah drugega kroga glavnega dela evropskega prvenstva v Švici in Avstriji ter na Madžarskem osvojile načrtovani točki. Francozinje so bile boljše od Črnogork z 31:23, Madžarke pa od Poljakinj z 31:21. Za senzacijo dneva v Debrecenu so poskrbele Romunke po zmagi nad Švedinjami s 25:23.